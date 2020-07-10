«Видно, что игроки голодны до побед». Танасиевич — о матче «Динамо» — «Крылья Советов»
10 июля 2020, 04:13
Экс-защитник «Динамо» Йован Танасиевич перед матчем 28-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Крыльев Советов» отметил, что у его бывшей команды должно все получиться.
— «Динамо» подходило к сезону в очень хорошей форме, — цитируют «Известия» Танасиевича. — Но потом три игрока заболели коронавирусом и команда почти две недели не тренировалась. Из-за этого и случился спад. Но у них опытные футболисты и руководство, поэтому все должно получиться. Видно, что игроки голодны до побед.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1033467/aleksei-fomin/sochnyi-debiut-spartak-s-novym-rukovodstvom-otpravliaetsia-na-iug
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
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