Экс-защитник «Динамо» Йован Танасиевич перед матчем 28-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Крыльев Советов» отметил, что у его бывшей команды должно все получиться.

— «Динамо» подходило к сезону в очень хорошей форме, — цитируют «Известия» Танасиевича. — Но потом три игрока заболели коронавирусом и команда почти две недели не тренировалась. Из-за этого и случился спад. Но у них опытные футболисты и руководство, поэтому все должно получиться. Видно, что игроки голодны до побед.