9 ноября, 12:58

Видео и фото поля стадионе в Самаре перед матчем «Крылья Советов» — «Зенит»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Крылья Советов» и «Зенит» опубликовали видео и фотографии со стадиона в Самаре перед началом матча между командами в 15-м туре РПЛ.

7 ноября РПЛ сообщила, что игра состоится на стадионе «Солидарность Самара Арена». Перед этим появлялась информация, что матч могут перенести из-за состояния газона после проведения в Самаре международного форума «Россия — спортивная держава».

Стадион &laquo;Самара Арена&raquo;.Матч «Крылья» — «Зенит» все-таки пройдет в Самаре. А как же убитый газон?

Матч между «Крыльями» и «Зенитом» стартует в 13.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Крылья Советов&raquo; сыграют с &laquo;Зенитом&raquo; в&nbsp;матче 15-го тура РПЛ.«Крылья Советов» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.
09 ноября, 13:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Зенит
  • Nureke

    Как может быть нормальным поле с проплешинами, отсутствием травы ?

    09.11.2025

  • andy1962

    абсолютное нормальное поле для этого времени года. Семак, Зенит, вы охренели.

    09.11.2025

  • нет желтухе!

    25 лет стабильности, как никак.

    09.11.2025

  • hovawart645

    Для 90-х - шикарное!)

    09.11.2025

    • Семак — о поле в Самаре: «Зная, что будет такое мероприятие, можно было подготовиться и принять более правильное решение»

    Кобелев о результатах «Динамо»: «Я был против назначения Карпина, и мне нечего добавить»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

