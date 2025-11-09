Видео и фото поля стадионе в Самаре перед матчем «Крылья Советов» — «Зенит»

«Крылья Советов» и «Зенит» опубликовали видео и фотографии со стадиона в Самаре перед началом матча между командами в 15-м туре РПЛ.

7 ноября РПЛ сообщила, что игра состоится на стадионе «Солидарность Самара Арена». Перед этим появлялась информация, что матч могут перенести из-за состояния газона после проведения в Самаре международного форума «Россия — спортивная держава».

Матч между «Крыльями» и «Зенитом» стартует в 13.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.