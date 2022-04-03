Ловчев раскритиковал судейство в матче «Локомотив» — «Спартак»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о судействе в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (1:0).

«Спартак» прав, что возникает по поводу судейства. Бека-Бека целенаправленно играл ногой в ногу соперника. Такая же история была с «Нижним Новгородом». Когда такие моменты накапливаются, тогда витает в воздухе разговор о каком-то заговоре. Но я его тут не вижу. Я вижу, что судьи плохо судят и плохо разбираются в футболе. Руководители меняются так же быстро, как в «Спартаке» тренеры. Они все ссылаются на то, что предыдущий руководитель судейского корпуса говорил, что это надо судить, а это — нет. Для меня совершенно очевидно, что в матчах с «Нижним Новгородом» и «Локомотивом» должны были быть красные карточки. Я не понимаю, что они оправдываются. Вопросов к «Спартаку» о судействе нет. Вопросы только к судьям. Они должны выходить на футбольное поле и быть справедливыми», — сказал Ловчев «СЭ».

Ранее «Спартак» на своем официальном сайте раскритиковал судейство в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

Красно-белые располагаются на 10-й строчке (27 очков).