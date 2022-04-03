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«Ваноли правильно сказал — обе команды были в равных условиях». Ловчев — о матче «Локомотив» — «Спартак»

Ловчев отреагировал на поражение «Спартака» от «Локомотива»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1).
«Есть закон — игра должна состояться в любую погоду. Тут надо говорить о том, что служба стадиона не была готова. Но поле позволяло играть. Ваноли правильно сказал, что обе команды были в равных условиях. Наверное, «Локомотиву» вчера больше повезло. Был единственный удар, но исполнен он был здорово. У «Спартака» было чуть побольше моментов, но все равно недостаточно. Качество игры тоже было не лучшим. Да, можно ссылаться на футбольное поле. «Спартак» больше бил и заслуживал победу, но у них довольно много в последнее время таких игр. Это говорит о мастерстве футболистов. Голы то надо забивать. У «Локомотива» был один удар, который и оказался в сетке ворот», — сказал Ловчев «СЭ».
«Локомотив» набрал 37 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Спартак» остался на 10-й строчке (27 очков).

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Динамо 0
1-й тайм

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
Евгений Ловчев
ФК Спартак (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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