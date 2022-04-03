Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1).

«Есть закон — игра должна состояться в любую погоду. Тут надо говорить о том, что служба стадиона не была готова. Но поле позволяло играть. Ваноли правильно сказал, что обе команды были в равных условиях. Наверное, «Локомотиву» вчера больше повезло. Был единственный удар, но исполнен он был здорово. У «Спартака» было чуть побольше моментов, но все равно недостаточно. Качество игры тоже было не лучшим. Да, можно ссылаться на футбольное поле. «Спартак» больше бил и заслуживал победу, но у них довольно много в последнее время таких игр. Это говорит о мастерстве футболистов. Голы то надо забивать. У «Локомотива» был один удар, который и оказался в сетке ворот», — сказал Ловчев «СЭ».

«Локомотив» набрал 37 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Спартак» остался на 10-й строчке (27 очков).