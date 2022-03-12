Гильерме начнет тренировки в общей группе «Локомотива» со следующей недели

Голкипер «Локомотива» Гильерме рассказал, как проходит процесс его восстановления после травмы.

«Со следующей недели буду в общей группе», — заявил Гильерме.

В декабре Гильерме успешно перенес операцию на голеностопном суставе в одной из финских клиник.

Напомним, что голкипер получил травму в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:2). Позже у вратаря выявили повреждение сухожильно-связочного аппарата стопы.