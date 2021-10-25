Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на задержание фанатов «Спартака» во время матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:7).

«Правоохранительные органы были недовольны тем, что болельщики покидали стадион, не досмотрев матч до конца? Нужно было выпускать, это вполне естественное желание фанатов. Они были не довольны игрой, хотели покинуть стадион, ну и что? Зачем закрывать ворота, чего они боялись? Полиция переусердствовала в своих действиях, так нельзя. Безобразие, что к болельщикам применяли электрошокеры и дубинки. Сотрудники правоохранительных органов просто превысили свои полномочия», — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также заслуженный мастер спорта высказался о возможной причине задержания болельщиков «Спартака».

«Зачем задерживать граждан, которые хотят покинуть стадион? Это непонятно. Если они хулиганили во время выхода, оскорбляли кого-то или устраивали драки, тогда действия полиции вполне закономерны. Но когда люди мирно выходят и их задерживают, потому что ворота якобы закрыты, то это безобразие со стороны полиции», — добавил Пономарев в интервью «СЭ».

Ранее появилось видео задержания фанатов «Спартака» на стадионе в Санкт-Петербурге.

Москвичи с 17 очками занимают седьмое место в РПЛ, петербуржцы с 26 очками — на первой строчке.