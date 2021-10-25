Червиченко раскритиковал болельщиков «Спартака»: «Все время пытаются доказать, что они лучше других»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» задержание фанатов московского клуба во время матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:7).

«Заметьте, что вопрос жестокого обращения сотрудников правоохранительных органов к болельщикам задается исключительно про фанатов «Спартака». Наверное, если задается он только про них, то какая-то вина в этих историях лежит на них. Не слышал ни разу, чтобы подобные вещи происходили с болельщиками «Динамо», «Зенита», «Локомотива», армейцев. Хотя там тоже фанаты суровые и не самые законопослушные», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также футбольный функционер высказался о причине попадания спартаковских болельщиков в конфликты с сотрудниками правоохранительных органов.

«На мой взгляд, просто спартаковские болельщики все время пытаются доказать, что они лучше других, что у них должно быть все особенное. Соответственно нарываются на не очень гостеприимных хозяев, у которых свое мнение на это, тем более через призму борьбы с ковидом. Не думаю, что просто спокойно и мирно стоящих граждан берут и начинают окучивать дубинками. Сто процентов это нет так. Поэтому если спартаковским болельщикам хочется такого экспириенса, то им всегда могут это предоставить», — добавил Червиченко в интервью «СЭ».

Ранее появилось видео задержания фанатов «Спартака» на стадионе в Санкт-Петербурге. Москвичи с 17 очками занимают седьмое место в РПЛ, петербуржцы с 26 очками — на первой строчке.