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Ветеран ЦСКА о просьбе Зобнина снизить зарплату: «Не верю! Не бывает такого в жизни!»

Ветеран ЦСКА не поверил, что Зобнин попросил «Спартак» уменьшить его зарплату
10:39
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил у руководства клуба понизить себе зарплату.

«Свежо предание, но верится с трудом. Не могу поверить. Просто не бывает в жизни такого, что игрок идет на понижение зарплаты. Сознательные ребята так разве поступают? В наше время такое было бы возможно, а сейчас — нет», — сказал Пономарев «СЭ».

О просьбе Зобнина ранее сообщил журналист Илья Казаков.

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Артем Бухаев все материалы автора

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