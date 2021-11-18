В Госдуме назвали желание Зобнина понизить себе зарплату небывалым для российского футбола

Председатель комитета Государственной думы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил у руководства клуба понизить себе зарплату.

«Действительно небывалый случай для нашего футбола, — сказал Свищев «СЭ». — Сейчас идет тенденция на определение должной зарплаты наших футболистов. Все обсуждают, что надо сделать минимальную и бонус или просто уменьшить всем зарплату. В рамках этого, конечно, вопрос о личном примере Романа — положительный. Мы не можем объяснить, что стояло за этим решением. Было бы неплохо, если бы он сам объяснил. Мы также понимаем, что у него была достаточно высокая зарплата, но с течением времени даже у самых великих футболистов она падает. Возможно, ему пришлось пойти на такие меры, чтобы оправдать свой небольшой спад в этом сезоне».

О просьбе Зобнина ранее сообщил журналист Илья Казаков.