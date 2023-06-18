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Вьештица заявил о желании поработать в «Зените»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица поделился впечатлениями от ретро-матча между петербургской командой и сборной России.

«Прекрасный ретро-матч, прекрасные эмоции. Рад, что приехал. В большой футбол не играл уже много лет. Так что здорово попробовать себя вновь. У меня в Петербурге много друзей — это мой родной город. Всегда приятно возвращаться сюда. В последние годы я работаю тренером в Сербии. Надеюсь, вскоре поработаю в России. Пока предложений нет. Надеюсь, они появятся. В «Зенит» всегда хотел бы вернуться и поработать в клубе. Треть жизни провел в России. Играл в Петербурге. Мне этот клуб очень близок. Тем более «Зенит» сейчас вышел на мировой уровень. Такой стадион — просто фантастика», — цитирует Вьештицу «Чемпионат».

15 июня на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге прошел матч между ветеранами «Зенита» и сборной России, который завершился вничью (1:1). Встреча была посвящена 15-летию победы петербургского клуба в Кубке УЕФА и бронзе сборной на Евро-2008.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5142661-milan-veshtica-zenit-vyshel-na-mirovoj-uroven-ya-hotel-by-porabotat-v-klube.html
Футбол
ФК Зенит
Милан Вьештица
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Филипе Силва Малком

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Спартак

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П
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Спартак

 9
И К Ж
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Локомотив

 20 1 4
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Спартак

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