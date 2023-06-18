Баранник не считает, что отсутствие Аршавина усложнит жизнь «Зениту»

Бывший полузащитник и тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник отреагировал на возможный уход Андрея Аршавина из петербургского клуба.

«Как и большинство, кто следит за «Зенитом», узнал об этом из прессы. Если клуб и Аршавин принимают такое решение, то мы же не знаем, что у них произошло. Аршавин может быть идет дальше к чему-то еще. «Зенит» был и без Аршавина в последние несколько лет. Это не мешало команде выигрывать чемпионство. Не думаю, что это так уж осложнит жизнь «Зениту», — приводит «Спорт День за Днем» слова Баранника.

На данный момент Аршавин занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита». 16 июня появилась информация о том, что 42-летний специалист покинет клуб из Санкт-Петербурга 1 июля. Однако питерцы не подтвердили эту информацию.