Пономарев: «Набабкин спокойно может отыграть еще сезон в РПЛ»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на новость о том, что защитник армейцев Кирилл Набабкин продлил контракт с клубом.

«Ничего удивительно в этом нет. Он спокойно сможет отыграть еще сезон, ведь в РПЛ очень мало хороших крайних нападающих. Не такая большая нагрузка ложится сейчас на крайних защитников из-за этого, просто нужно играть по позиции, а Кирилл хорошо читает игру и грамотно располагается на поле. Также он может помогать развиваться молодым игрокам. У нас в команде в такой роли еще выступает Акинфеев. Кирилл и Игорь — хороший пример для молодежи, они всегда были верны ЦСКА. Набабкин определенно пригодится ЦСКА в следующем сезоне», — приводит «РБ Спорт» слова Пономарева.

Новое соглашение Набабкина с ЦСКА рассчитано до окончания сезона-2023/24. 36-летний футболист выступает за ЦСКА с 2010 года. В минувшем сезоне он провел 10 матчей в РПЛ.