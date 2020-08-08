«Верю в этот сезон». Кикнадзе поделился ожиданиями от игры «Локомотива» в Лиге чемпионов

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о своих ожиданиях от выступления команды в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21.

— Я считаю, что в адрес команды никогда не будет претензий, если она будет биться, играть, не жалея себя и реализовывать себя на максимуме возможностей, — сказал Кикнадзе на встрече с болельщиками. — Ни по прошлому, ни по позапрошлому сезону я не могу упрекнуть никого в отсутствии воли, желания играть и биться. Что касается этого сезона — у нас появился опыт, мы набили шишки, у нас появились синяки. Я верю в этот сезон, мы будем проходить жеребьевку из третьей корзины. А дальше уже зависит от игроков и тренеров. (Иван Торопцев)