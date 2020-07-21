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«Верим, что в следующем сезоне нас будут судить без грубых ошибок». «Спартак» обратился к болельщикам

10:32
Болельщики «Спартака». Фото ФК «Спартак»
Болельщики «Спартака». Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» на своем официальном сайте опубликовал обращение к болельщикам, в котором поблагодарил их за поддержку и высказался на тему судейства красно-белых в последних матчах.

Виктор Кашшаи.«Из 10 европейских судей ни один не сказал, что назначил бы пенальти». Виктор Кашшаи — о судействе в матче «Зенит» — «Спартак», ВАР и своей работе в России

«Дорогие наши болельщики! — говорится в заявлении. — Мы гордимся, что у нас есть вы! И благодарим вас за поддержку в этот тяжелый и неудачный для всех нас сезон.

Неудачные результаты на поле, приостановка чемпионата, ограничения по вместимости трибун, отсутствие гостевых секторов — несмотря на это, мы всегда чувствовали вашу поддержку, вас было слышно даже на кубковом матче в Санкт-Петербурге! Спасибо большое! Мы это ценим!

Вместе с тем хотим отметить, что результаты команды на поле не всегда зависели только от наших ребят. Некоторые судейские решения против «Спартака» зачастую невозможно объяснить логически.

Проблема судейства в нашем футболе существовала давно, но необходимо дать руководству РФС во главе с Александром Дюковым возможность исправить ситуацию.

Метастазы сильно поразили судейский организм, и на его оздоровление требуется время. Верим, что в следующем сезоне нас будут судить без большого количества грубых ошибок. Вместе за «Спартак»!

Ранее судейство матчей «Спартака» раскритиковал владелец клуба Леонид Федун. За тур до завершения Тинькофф-чемпионата России красно-белые занимают девятое место.

Зенит — Спартак

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