Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Леонид Федун: «Спартак» был не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут без судейской поддержки»

21:10
Леонид Федун. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Леонид Федун. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Теги:

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями и эмоциями после матча 1/2 финала Олимп Кубка России против «Зенита» (1:2).

— Вам привести последнюю статистику по ВАР? 11 обращений по «Спартаку» — 0 решений в нашу пользу. У «Зенита» 14 обращений — из них 10 в их пользу. Бог с ним с судейством. Оно уже другим быть не может...

Хочу сказать спасибо ребятам. Они бились. Не остановились после липового пенальти (его можно было дать при большом желании, вот его и дали), после не засчитанного гола. Команда билась. «Спартак» был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут. У меня нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки. (Виталий Айрапетов)

Зенит — Спартак

 

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
27
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир