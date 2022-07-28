Верховный суд Башкирии не удовлетворил иск Газизова к «Спартаку»

Верховный суд Башкирии не удовлетворил иск Шамиля Газизова об оспаривании увольнения с поста генерального директора «Спартака», сообщает ТАСС.

По данным источника, Газизов подал иск о признании незаконным увольнения с должности, расторжения трудового договора, о взыскании заработка за время вынужденных прогулов. Суд счел доводы представителя Газизова недостаточными и отказал в удовлетворении иска.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

6 июня Октябрьский суд Уфы принял решение взыскать с Леонида Федуна 89 миллионов рублей. Средства получит бывший генеральный директор «Спартака» Газизов.