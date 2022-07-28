Марадишвили считает, что отстранение российских команд от международных матчей не ударит по уровню футбола

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили в интервью «СЭ» высказался об отстранении команд из России от участия в международных матчах и турнирах.

— Отстранение российских команд от международных матчей сильно ударит по уровню нашего футбола?

— У нас очень много перспективных ребят с российским паспортом. Жаль, что не будет международных игр. Хотя сейчас много российских футболистов играет за границей. Думаю, что колоссально это не должно ударить по уровню футбола. Да, многие легионеры уехали из России, но не все.