Юрист «Спартака» Елена Чачуа в разговоре с «СЭ» прокомментировала решение Верховного суда Башкирии отказать Шамилю Газизову в восстановлении на работе в «Спартаке» и выплате компенсации.

«Сегодня суд рассмотрел это дело по первой инстанции. Октябрьский суд уже отказывал Газизову, но в процессе рассмотрения апелляционной жалобы выяснилось, что протокол судебного заседания не был подписан судом первой инстанции. Это серьезное процессуальное нарушение, которое влечет отмену решения.

Верховный суд Башкортостана отменил решение Октябрьского суда, рассмотрел данное дело по первой инстанции и вынес аналогичное решение. Мы понимаем, что другого не было дано. Обстоятельства, которые были установлены судом первой инстанции, и лягут в основу отказа в удовлетворении иска. Нет оснований для восстановления, и все", — сказала Чачуа «СЭ».

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.