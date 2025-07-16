Вендел вернулся в расположение «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что полузащитник Вендел вернулся в расположение клуба.

«Прилетел», — сказал Медведев «СЭ».

15 июля «СЭ» сообщал, что игрок отправился в расположение клуба только с третьей попытки — первые две, имея на руках авиабилеты, хавбек пропустил.

В сезоне-2024/25 Вендел принял участие в 27 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 13 результативных передач.