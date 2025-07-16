«Зенит» стал самым посещаемым клубом РПЛ в сезоне-2024/25

«Зенит» возглавил рейтинг посещаемости среди клубов РПЛ в сезоне-2024/25, следует из отчета, опубликованного на сайте лиги.

Средняя посещаемость домашних матчей сине-бело-голубых составила 35 691 зритель. Вторым по этому показателю стал «Краснодар» (27 559), третьим — «Спартак» (19 979). Последнее место в рейтинге заняли «Химки» (2 432).

В среднем каждый матч РПЛ в сезоне-2024/25 посетили 12 106 болельщиков.

По итогам прошедшего сезона чемпионом России стал «Краснодар». «Зенит» занял второе место в турнирной таблице, ЦСКА — третье. Сезон-2025/26 стартует в пятницу, 18 июля.