Сычев: «Такого негативного фона в российском футболе давно не было»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» оценил последние скандалы в российском футболе.

«Честно говоря, за все время моей карьеры в футболе такого негативного фона в российском футболе давно не было. Может быть, это какое-то стечение обстоятельств, но, конечно, это накладывает отпечаток. Особенно в СМИ. Надеюсь, после прошедшего Суперкубка России мы будем говорить только о футболе в положительных тонах», — сказал Сычев «СЭ».

«Химки» не получили лицензию для выступления в РПЛ в сезоне-2025/26. Позже деятельность клуба была приостановлена. Подмосковную команду в высшем дивизионе заменил «Пари НН», который перед этим уступил в стыковых матчах «Сочи».

Позже стало известно об аресте совладельца и генерального директора «Торпедо», которое в прошедшем сезоне вышло в РПЛ из первой лиги.

8 июля был задержан судья Богдан Головко, работавший на матчах первой лиги. Головко подозревается в том, что сознательно дважды принимал спорные решения в матче 34-го тура первой лиги «Торпедо» — «КАМАЗ» (1:1).

Также РФС отстранил Владимира Писарского от любой футбольной деятельности на 4 года (3 из них — условно) из-за косвенного участия в процессе ставок.

10 июля РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ-2025/26, а 11 июля в состав чемпионата России был включен «Оренбург».