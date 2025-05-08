Вендел пропустил тренировку «Зенита» и не полетит на матч с махачкалинским «Динамо»

По информации «СЭ», полузащитник «Зенита» Вендел пропустил тренировку с основным составом (работал индивидуально) и не полетит в Каспийск на матч 28-го тура РПЛ с «Динамо» Махачкала.

Хавбек получил травму в игре против «Пари НН» (2:1) и покинул поле на 57-й минуте. На пресс-конференции главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сказал, что бразилец не сможет принять участия в ближайших встречах. Сроки его восстановления пока неизвестны.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отметил, что Вендел, скорее всего, не сыграет в этом сезоне.

По окончании сезона полузащитник перейдет в «Ботафого» за 20 миллионов евро. Контракт 27-летнего футболиста с клубом из Рио-де-Жанейро вступит в силу 3 июня.