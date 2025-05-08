Футбол
8 мая, 21:43

Вендел пропустил тренировку «Зенита» и не полетит на матч с махачкалинским «Динамо»

Роман Кольцов
Корреспондент
Вендел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», полузащитник «Зенита» Вендел пропустил тренировку с основным составом (работал индивидуально) и не полетит в Каспийск на матч 28-го тура РПЛ с «Динамо» Махачкала.

Хавбек получил травму в игре против «Пари НН» (2:1) и покинул поле на 57-й минуте. На пресс-конференции главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сказал, что бразилец не сможет принять участия в ближайших встречах. Сроки его восстановления пока неизвестны.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отметил, что Вендел, скорее всего, не сыграет в этом сезоне.

По окончании сезона полузащитник перейдет в «Ботафого» за 20 миллионов евро. Контракт 27-летнего футболиста с клубом из Рио-де-Жанейро вступит в силу 3 июня.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
Шахину уже звонили, Шварца уволили в США. Список тренеров, которые могут сменить Карпина в «Динамо»
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zg

    Плевал я на тебя,вонючий бомжарик,с высоченной колокольни!:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

    09.05.2025

  • Игорь Малышев

    Очень характерная статья от СЭ, по крайней мере, в части названия. У несведущего человека должно создаться впечатление, что Вендел загулял, пропустил тренировку, и в наказание отстранён от игры с Динамо. Ни малейшего намёка на то, что всё это следствие травмы в заголовке не присутствует. Работа пиарщика-первоклашки, но СЭ давно работает на уровне "дохлого карпа".

    09.05.2025

  • ksv-65

    Нет Вендела, но увы в Зените есть ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ игрок Луис Энрике.На месте был бы Зделар или Дркушич..или Горшков..

    09.05.2025

  • ksv-65

    Если бы Зенит был бы ПЕРВЫМ и 4 очка от Спартака ?? У Зенита были бы ЦСКА, Оренбург и Динамо Мск, а вот Спартак - Динамо Мх, Ростов и Ахмат..Ой, ой, ой Алексеев ,Короткий или Раби были бы СПАРТАК -ЧЕМПИОН !!!! Про Динамо Мх, в Каспийске были бы победили Ахмат,Кр.Советов,Оренбург и Химки, НИЧЬИ - Зенит,Акрон,Факел и Локо, ПРОИГРАЛИ - Пари НН,Динамо,ЦСКА,Рубин и Краснодар...Журики в С-Э они бы смеялись про такие матчи в Каспийске...а вот Зенит, видимо проиграли бы или ничью в Москве с ЦСКА ( минус 4 или 2 очка).

    09.05.2025

  • Семён Фадеич

    Минусишь, свинёныш? Ок. Теперь любой твой пост автоматом минус получает.

    09.05.2025

  • Ю.Ю.

    Полной уверенности не было. Но ведь я "прицепился" вовсе не к этому.

    09.05.2025

  • Ю.Ю.

    А по-моему всё проще простого. Караваев и Чистяков травмировались уже давно, а вот Вендел получил травму в последней игре Зенита. Да и вклад в игру команды Вендела гораздо важнее, нежели Караваева и Чистякова.

    08.05.2025

  • Madmat71

    Наверное, вечеринку в питерском ночном клубе не пропустит

    08.05.2025

  • Ю.Ю.

    А действительно, какая взаимосвязь?

    08.05.2025

  • Анатолий Николаевич

    Вот теперь он спокойно может хоть все пальцы показать Факелу: все 21!!!

    08.05.2025

  • torpedon13

    Обосраться и не жить! GOAT не играет... В российско-еврейской газете на первой полосе.

    08.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    так и запишем - серебро)))

    08.05.2025

  • Семён Фадеич

    Вендел топ, а эти скамеечники.

    08.05.2025

  • Семён Фадеич

    По каким признакам вывод?

    08.05.2025

  • zg

    Это не то,что читалось,это у него крупно на лбу было написано!:joy:

    08.05.2025

  • Дима Питерский

    Неудивительно.

    08.05.2025

  • NF

    Похоже, "Зенит" действительно делает ставку на Кубок, чтобы был хоть какой-то ощутимый трофей на 100-летие. Второе место в ЧР так не обрадует...

    08.05.2025

    • Газзаев — о словах Вагнера Лав про самого жесткого тренера: «По-другому каждый год не будешь выигрывать золотые медали»

    Пьянич проведет прощальный матч за сборную Боснии и Герцеговины против Сан-Марино
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

