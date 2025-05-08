Пьянич проведет прощальный матч за сборную Боснии и Герцеговины против Сан-Марино

Директор сборной Боснии и Герцеговины Эмир Спахич заявил, что полузащитник Миралем Пьянич сыграет в прощальном матче за национальную команду против Сан-Марино в отборочном турнире чемпионата мира-2026.

Игра состоится 7 июня в Зенице.

«Я надеюсь, что матч против Сан-Марино позволит достойно и эмоционально попрощаться с Миралемом Пьяничем в футболке сборной. Он войдет в состав, и тогда — символически и официально — большая глава будет закрыта», — цитирует Спахича Dnevni avaz.

35-летний Пьянич провел за сборную Боснии и Герцеговины 115 матчей и забил 17 голов.

В сентябре 2024 года футболист на правах свободного агента перешел в ЦСКА. На его счету 20 игр за московскую команду, в которых он отметился двумя результативными передачами.