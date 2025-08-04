Веллитон — о хейте бразильских болельщиков в адрес РПЛ: «Не вижу особой разницы между Россией и Бразилией»

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон в разговоре с «СЭ» отреагировал на критику бразильских болельщиков в адрес соотечественников, уезжающих играть в РПЛ.

Ранее защитник ЦСКА Мойзес в соцсетях ответил на критику, заявив, что бразильские игроки в России защищают честь своей страны.

«На мой взгляд, уровень футбола в России во многом такой же, как и в Бразилии. А возможно и более сложный из-за адаптации. Но я не вижу особой разницы между Россией и Бразилией. Адаптироваться немного сложно из-за футбола, который очень сильный, и холода, который очень болезненный для нас, бразильцев», — сказал Веллитон «СЭ».

Мойзес выступает за ЦСКА с лета 2022 года. До этого он играл за «Интернасьонал», «Ботафого», «Коринтианс» и другие команды.

