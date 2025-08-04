Футбол
4 августа, 22:12

Веллитон — о хейте бразильских болельщиков в адрес РПЛ: «Не вижу особой разницы между Россией и Бразилией»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон в разговоре с «СЭ» отреагировал на критику бразильских болельщиков в адрес соотечественников, уезжающих играть в РПЛ.

Ранее защитник ЦСКА Мойзес в соцсетях ответил на критику, заявив, что бразильские игроки в России защищают честь своей страны.

«На мой взгляд, уровень футбола в России во многом такой же, как и в Бразилии. А возможно и более сложный из-за адаптации. Но я не вижу особой разницы между Россией и Бразилией. Адаптироваться немного сложно из-за футбола, который очень сильный, и холода, который очень болезненный для нас, бразильцев», — сказал Веллитон «СЭ».

Мойзес выступает за ЦСКА с лета 2022 года. До этого он играл за «Интернасьонал», «Ботафого», «Коринтианс» и другие команды.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Веллитон Соарес де Мораис (Веллитон)
Мойзес Барбоза
    • Гладилин: «Спартак» популярнее «Зенита» за счет своих старых побед»

    Ожегович: «Счастлив, что был частью «Пари НН»
