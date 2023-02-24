Чорлука рассказал о главном разочаровании за время выступления за «Локомотив»

Бывший капитан «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о главном разочаровании, которое пережил за время выступления за московский клуб.

«Главное разочарование — сезон-2023/14. Потому что у нас топовая команда. В одном ранге с «Зенитом». ЦСКА, по-моему, был только третьей команде по силам тогда. Но у них был дух победителя. Так что для меня тот сезон — главная боль», — рассказал Чорлука в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».

Защитник являлся футболистом российского клуба с 2012 по 2021 год, вплоть до завершения игровой карьеры. Он выиграл с командой звание чемпиона России и четыре раза стал обладателем национального Кубка.