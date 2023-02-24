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Чорлука о братьях Миранчуках: «Всегда говорил: «Не смотрите «Барселону». Мы не будем играть в такой футбол»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал, как братья Миранчуки всегда мечтали играть в топовом европейском чемпионате.

«Они всегда думали о Европе, всегда хотели играть там. Постоянно «Барселону» смотрели. Я им всегда говорил: «Не смотрите «Барселону». Это нам не нужно. Мы не будем играть в такой футбол. Нам нужно, чтобы вы просто прогрессировали».

Кого я советовали им смотреть? Не знаю, может Англию. Хотел, чтобы они играли в более жесткий футбол. «Барса» контролируют мяч всю игру, а мы не играли в такой футбол. Мы играли в футбол, при котором сидим сзади и надо поймать свой момент впереди», — рассказал Чорлука в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Напомним, что Алексей Миранук уехал играть в Италию, а Антон Миранчук до сих пор выступает за «Локомотив».

Источник: https://www.youtube.com/@etofootballbro
Алексей Миранчук
Антон Миранчук
Ведран Чорлука
ФК Локомотив (Москва)
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3
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
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 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
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Зенит – Пари НН
 - : -
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Зенит

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П
Александр Соболев

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Спартак

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