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Сегодня, 16:20

Чорлука: «Мне странно было, что Рангник первые пять дней даже ни с кем не здоровался»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший капитан «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал, как уходил из клуба вместе с Марко Николичем.

«Мне сразу все понятно было. Видно было, что новые люди в клубе не хотят видеть меня или Марко Николича в команде.

Кто именно? Рангник. Кто там еще? Томас Цорн.

Меня Марко Николич пригласил в клуб. Так что мы оба оказались не нужны. Уже на сборах все стало понятно.

Мне странно было, что Рангник первые пять дней даже ни с кем не здоровался. Я ожидал несколько иного отношения. А тут человек только о себе думает. Он даже во время занятий по полю ходил. Скажем прямо: это не серьезно. Они все делали, чтобы нам показать, кто здесь главный. Достаточно было сказать это в глаза», — рассказал Чорлука в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».

Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. Хорват является чемпионом России в составе «Локомотива», четырехкратным обладателем Кубка России, а также победителем Суперкубка страны.

Источник: https://www.youtube.com/@etofootballbro
Ведран Чорлука
ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Владимир Писарский

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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Илья Кутепов

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Торпедо М

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