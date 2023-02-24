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Быстров ответил на слова Мостового о Семаке: «Только дилетант может сказать, что это легко»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстро ответил экс-игроку «Спартака» Александру Мостовому, который поставил под сомнения профессиональные качества главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Сашка Мостовой футбол редко смотрит, походу — в основном, хоккей, да

Потому что плюс-минус с такими же составами другим тренерам, иностранным в том числе, не удавалось создать такой сплоченный, рабочий коллектив и добраться до чемпионства. А вот Сергею Богдановичу удалось. Поэтому «Зенит» мы видим вверху турнирной таблицы.

И только дилетант может сказать, что это легко. Но с теми же футболистами-иностранцами нужно уметь работать: найти общий язык (как минимум), настраивать их на каждый матч и добиваться побед.

Единственный промах Богданыча — «Зенит» в Лиге чемпионов. Команде, как это ни грустно, не удалось проявить себя в ЛЧ.

В чемпионате же России он заслуженно над всеми доминирует. И что уж говорить, другим клубам никто не мешает покупать талантливых иностранных игроков, вводить их в состав и выигрывать чемпионат. Ну или хотя бы бороться с «Зенитом», — написал Быстров в Telegram-канале.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под его руководством петербургский клуб четыре раза подряд выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

По итогам 17 туров «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ.

Александр Мостовой
Владимир Быстров
Сергей Семак
ФК Зенит
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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И К Ж
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