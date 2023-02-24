Быстров ответил на слова Мостового о Семаке: «Только дилетант может сказать, что это легко»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстро ответил экс-игроку «Спартака» Александру Мостовому, который поставил под сомнения профессиональные качества главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Сашка Мостовой футбол редко смотрит, походу — в основном, хоккей, да

Потому что плюс-минус с такими же составами другим тренерам, иностранным в том числе, не удавалось создать такой сплоченный, рабочий коллектив и добраться до чемпионства. А вот Сергею Богдановичу удалось. Поэтому «Зенит» мы видим вверху турнирной таблицы.

И только дилетант может сказать, что это легко. Но с теми же футболистами-иностранцами нужно уметь работать: найти общий язык (как минимум), настраивать их на каждый матч и добиваться побед.

Единственный промах Богданыча — «Зенит» в Лиге чемпионов. Команде, как это ни грустно, не удалось проявить себя в ЛЧ.

В чемпионате же России он заслуженно над всеми доминирует. И что уж говорить, другим клубам никто не мешает покупать талантливых иностранных игроков, вводить их в состав и выигрывать чемпионат. Ну или хотя бы бороться с «Зенитом», — написал Быстров в Telegram-канале.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под его руководством петербургский клуб четыре раза подряд выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

По итогам 17 туров «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ.