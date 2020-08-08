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Ведран Чорлука — о неудачах «Локомотива» в Лиге чемпионов: «Вы думаете, у нас нет амбиций?»

15:30
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Защитник и капитан «Локомотива» Ведран Чорлука ответил на вопрос о выступлении команды в последние два года в Лиге чемпионов.

— Мне стыдно, что вы спросили у нас о том, есть ли у нас амбиции выходить из группы в Лиге чемпионов, — сказал на встрече с болельщиками Чорлука. — Вы думаете, у нас нет амбиций? Думаете, что мы не хотели выходить из группы последние два года? У нас всегда есть амбиции и всегда будут, мы хотим, чтобы «Локомотив» был наверху. Иногда это получается, иногда — нет, но амбиции есть и будут всегда. (Иван Торопцев)

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