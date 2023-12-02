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Сегодня, 19:05

Веденеев считает, что поражение в Кубке России станет «допингом» для «Зенита» в матче с «Локо»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от гостевого матча петербуржцев с «Локомотивом», который состоится 3 декабря в Москве.

«Думаю, осеннюю победу «Локо» в Питере забыли уже давно, сейчас надо отталкиваться скорее от кубкового поражения от «Динамо». Амбициозным бразильцам хорошо бы включить дополнительные резервы, потому что такие поражения обычно является своеобразным «допингом», чтобы хорошо провести следующую встречу», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

На данный момент «Зенит» с 33 очками в 16 играх лидирует в турнирной таблице РПЛ, железнодорожники с 25 очками — на 8-м месте.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Краснодар

 8
П
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Спартак

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Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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