Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:00

«Ахмат» — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ахмат» сыграет со «Спартаком» в чемпионате России 3 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Георгий Джикия (ФК «Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ахмат» встретится со «Спартаком» в 17-м туре чемпионата России в воскресенье, 3 декабря. Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. За ключевыми событиями встречи «Ахмат» — «Спартак» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

Грозненский клуб набрал 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Красно-белые располагаются на 4-й строчке, в их активе — 27 баллов.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Спартак

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
BWF приостановила членство Национальной федерации бадминтона России
Овечкин заявил о желании сыграть на Олимпиаде и познакомиться с Майклом Джорданом
MWM заявил о больших потерях ВСУ из-за двойных ударов «Искандеров»
Двухмиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС
Рейтинг доверия украинцев к Залужному превысил показатель Зеленского
Чувство номера: ЦБ сообщил о запуске переводов по СБП в пять стран
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
Веденеев считает, что поражение в Кубке России станет «допингом» для «Зенита» в матче с «Локо»
Сочинскую стену пробил супергол «Крыльев» — головой с линии штрафной. Самара обошла «Спартак» и «Динамо»
«Сочи» — «Крылья Советов»: Москалев не вынес сочинцам четыре предупреждения
«Сочи» — «Крылья Советов»: видео голов матча
«Крылья» обыграли «Сочи» и поднялись на 3-е место в РПЛ. Онлайн-трансляция
«Пари НН» — «Урал»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сочи» — «Крылья Советов»: Москалев не вынес сочинцам четыре предупреждения

Веденеев считает, что поражение в Кубке России станет «допингом» для «Зенита» в матче с «Локо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости