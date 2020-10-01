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«Важно, что сказали друг другу важные слова». Евсеев — о встрече с руководством клуба

11:12
Вадим Евсеев. Фото Instagram, -
Вадим Евсеев. Фото Instagram, -
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в Instagram прокомментировал встречу с руководством клуба, которая состоялась во вторник, 28 сентября.

«Провели сегодня тренировку. Вроде бы обычную, очередную. Но в то же время и нет. Встреча, которая была вчера у команды с руководством республики, изменила настроение. Мы услышали, что республика с нами. Что за команду переживают, что ее не бросят. Важно, что друг другу были сказаны нужные слова. Иногда резкие. Откровенные.

Спасибо Ростиславу Мурзагулову за этот своевременный разговор, спасибо главе республики за его заботу об «Уфе», — написал Евсеев.

После девяти сыгранных туров уфимский клуб с пятью очками находится на предпоследнем месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. Свой следующим матч «Уфа» проведет в субботу против «Ротора». Начало — в 14.00 (мск).

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