«Васко да Гама» объявил о переходе Гарре из «Крыльев Советов»

Форвард «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре подписал контракт с «Васко да Гамой», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним аргентинцем рассчитано до декабря 2027 года. В ближайшее время игрок пройдет медобследование и завершит все процедуры по переходу.

Гарре выступал за «Крылья» с января 2023 года. В текущем сезоне форвард провел 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.