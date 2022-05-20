Васин удивлен решениям Фернандеса и Дзагоева покинуть ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Виктор Васин высказался об уходе из команды Марио Фернандеса и Алана Дзагоева.

«Удивлен решениям Марио и Алана покинуть ЦСКА ровно так же, как и все вокруг. Вряд ли кто-то догадывался, что Марио решит взять паузу в карьере. Да и по Дзаге, думаю, тоже решалось в последний момент. Они оба могли бы спокойно еще поиграть в ЦСКА годик или два. А Марио даже побольше», — приводит слова Васина Sport24.ru.

18 мая Фернандес объявил о приостановлении карьеры. После заключительного матча сезона с «Ростовом» он отправится в Бразилию. В нынешнем сезоне 31-летний защитник забил два гола в 29 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

20 мая ЦСКА и Дзагоев договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. В текущем сезоне на счету 31-летнего полузащитника три голевые передачи в 22 матчах за армейцев.