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Васин удивлен решениям Фернандеса и Дзагоева покинуть ЦСКА

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Бывший защитник ЦСКА Виктор Васин высказался об уходе из команды Марио Фернандеса и Алана Дзагоева.

«Удивлен решениям Марио и Алана покинуть ЦСКА ровно так же, как и все вокруг. Вряд ли кто-то догадывался, что Марио решит взять паузу в карьере. Да и по Дзаге, думаю, тоже решалось в последний момент. Они оба могли бы спокойно еще поиграть в ЦСКА годик или два. А Марио даже побольше», — приводит слова Васина Sport24.ru.

18 мая Фернандес объявил о приостановлении карьеры. После заключительного матча сезона с «Ростовом» он отправится в Бразилию. В нынешнем сезоне 31-летний защитник забил два гола в 29 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

20 мая ЦСКА и Дзагоев договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. В текущем сезоне на счету 31-летнего полузащитника три голевые передачи в 22 матчах за армейцев.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-20-vasin-udivlen-resheniyam-fernandesa-i-dzagoyeva-pokinut-tsska-rovno-takzhe-kak-i-vse-vokrug
Алан Дзагоев
Виктор Васин
Марио Фернандес
ФК ЦСКА (Москва)
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 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
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 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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