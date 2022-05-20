Бывший игрок «Спартака» Егор Титов прокомментировал выступление «Рубина» в текущем сезоне Тинькофф РПЛ.

Шестикратный чемпион России считает, что в текущих результатах виноваты футболисты казанского клуба.

«Играет ведь не Слуцкий — я уверен, он в состоянии донести до футболистов, что не так. Другой вопрос, что сами футболисты — это не уровень того ЦСКА, где были Акинфеев, Игнашевич, Алдонин, Думбия. В «Рубине» игроки немного другого уровня, хотя у Казани далеко не худший состав. Но видно, что футболисты опустошены. Это ответственность и тренера, но, ребята, вы выходите потухшие!

Вы получаете зарплаты, премиальные, за вас люди болеют — как вас еще мотивировать-то надо? Мне непонятно это. Наше поколение играло практически бесплатно по сравнению с нынешними зарплатами. Но для нас футбол был праздником. А сейчас каждый матч «Рубина» — каторга. Переживаю за них. Не хочется, чтобы спустя 20 лет клуб вылетел в лигу ниже", — цитирует Титова Sport24.

После 29 туров РПЛ «Рубин» набрал 29 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

В заключительном туре чемпионата России «Рубин» сыграет с «Уфой». Встреча состоится завтра, 21 мая, и начнется в 17.00 по московскому времени. Игра пройдет в Казани.