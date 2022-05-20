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Титов о «Рубине»: «Каждый матч команды — каторга. Непонятно, как еще мотивировать футболистов»

Титов поделился мнением об игре «Рубина» в текущем сезоне РПЛ
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Бывший игрок «Спартака» Егор Титов прокомментировал выступление «Рубина» в текущем сезоне Тинькофф РПЛ.

Шестикратный чемпион России считает, что в текущих результатах виноваты футболисты казанского клуба.

«Играет ведь не Слуцкий — я уверен, он в состоянии донести до футболистов, что не так. Другой вопрос, что сами футболисты — это не уровень того ЦСКА, где были Акинфеев, Игнашевич, Алдонин, Думбия. В «Рубине» игроки немного другого уровня, хотя у Казани далеко не худший состав. Но видно, что футболисты опустошены. Это ответственность и тренера, но, ребята, вы выходите потухшие!

Вы получаете зарплаты, премиальные, за вас люди болеют — как вас еще мотивировать-то надо? Мне непонятно это. Наше поколение играло практически бесплатно по сравнению с нынешними зарплатами. Но для нас футбол был праздником. А сейчас каждый матч «Рубина» — каторга. Переживаю за них. Не хочется, чтобы спустя 20 лет клуб вылетел в лигу ниже", — цитирует Титова Sport24.

После 29 туров РПЛ «Рубин» набрал 29 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

В заключительном туре чемпионата России «Рубин» сыграет с «Уфой». Встреча состоится завтра, 21 мая, и начнется в 17.00 по московскому времени. Игра пройдет в Казани.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-20-titov-igrokam-rubina-vy-poluchayete-zarplaty-premialnyye-za-vas-lyudi-boleyut-kak-vas-yeshche-motivirovat
Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
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