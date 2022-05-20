В РФС отреагировали на уход Дзагоева из ЦСКА

Член исполкома РФС Михаил Гершкович отреагировал на уход российского полузащитника Алана Дзагоева из московского ЦСКА.

«Дзагоев — талантливый игрок. Уважаю его как игрока. Алан провел очень хорошую карьеру. Но, видимо, сейчас травмы, которые его преследуют, не дают ему продолжать выступать», — приводит слова Гершковича RT.

Также Гершкович отметил, что у Дзагоева и ЦСКА всегда были хорошие отношения.

Ранее в клубе заявили, что решение было принято по взаимному согласию сторон.

31-летний футболист выступал за ЦСКА почти всю карьеру (с 2008 года, один год на профессиональном уровне он отыграл за «Крылья Советов-СОК»).