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В РФС отреагировали на уход Дзагоева из ЦСКА

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Алан Дзагоев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член исполкома РФС Михаил Гершкович отреагировал на уход российского полузащитника Алана Дзагоева из московского ЦСКА.

«Дзагоев — талантливый игрок. Уважаю его как игрока. Алан провел очень хорошую карьеру. Но, видимо, сейчас травмы, которые его преследуют, не дают ему продолжать выступать», — приводит слова Гершковича RT.

Также Гершкович отметил, что у Дзагоева и ЦСКА всегда были хорошие отношения.

Ранее в клубе заявили, что решение было принято по взаимному согласию сторон.

31-летний футболист выступал за ЦСКА почти всю карьеру (с 2008 года, один год на профессиональном уровне он отыграл за «Крылья Советов-СОК»).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1005695-gershkovich-dzagoev
Алан Дзагоев
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