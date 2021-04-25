Васин об удалении Ахметова за фол на Соболеве: «Это точно не красная карточка»
Защитник ЦСКА Виктор Васин прокомментировал удаление полузащитника армейцев Ильзата Ахметова в первом тайме матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
«Чтобы давать красную карточку в дерби, нужно, чтобы был двухсотпроцентный фол. Мне казалось, что эпизод спорный, даже не на желтую. Мне кажется, это точно не красная карточка. Команды немного нервничают, но не сказал бы, что у «Спартака» было преимущество до удаления у нас. Статистика говорит об обратном? Это статистика говорит, я же так не думаю. Сейчас тренер подскажет нам, как действовать во втором тайме», — сказал в эфире «Матч ТВ» Васин.
На 37-й минуте главный судья встречи Павел Кукуян показал Ахметову красную карточку за фол на нападающем «Спартака» Александре Соболеве. Арбитр принял решение после просмотра повтора эпизода.
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