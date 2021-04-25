Газзаев про красную карточку Ахметова: «Это абсолютно ошибочное удаление»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение, что главный арбитр матча 27-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — ЦСКА Павел Кукуян ошибочно удалил полузащитника армейцев Ильзата Ахметова.
Хавбек на 37-й минуте получил прямую красную карточку после того, как бутсой влетел в голень нападающему «Спартака» Александру Соболеву. На повторе видно, что сначала Ахметов коснулся мяча.
— Как он должен — просто стоять и смотреть? Он попал в мяч, но нога пошла дальше. Он сначала сыграл в мяч. Тут никакого удаления, — отметил Газзаев в эфире «Матч ТВ».
— Согласны с новыми трактовками, что за такие вещи нужно удалять?
— Я могу одно сказать, что это абсолютно ошибочное удаление.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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