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Газзаев про красную карточку Ахметова: «Это абсолютно ошибочное удаление»

17:33
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение, что главный арбитр матча 27-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — ЦСКА Павел Кукуян ошибочно удалил полузащитника армейцев Ильзата Ахметова.

Хавбек на 37-й минуте получил прямую красную карточку после того, как бутсой влетел в голень нападающему «Спартака» Александру Соболеву. На повторе видно, что сначала Ахметов коснулся мяча.

— Как он должен — просто стоять и смотреть? Он попал в мяч, но нога пошла дальше. Он сначала сыграл в мяч. Тут никакого удаления, — отметил Газзаев в эфире «Матч ТВ».

— Согласны с новыми трактовками, что за такие вещи нужно удалять?

— Я могу одно сказать, что это абсолютно ошибочное удаление.

Спартак — ЦСКА

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«Спартак» — ЦСКА: справедливо ли удален армеец Ахметов?
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