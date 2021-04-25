В «Сочи» прокомментировали информацию об интересе к Алану Дзагоеву
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал интерес клуба к 30-летнему полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву.
«Кто вам такое сказал? Я не собираюсь подтверждать информацию, о которой первый раз вообще слышу», — сказал Рубашко «СЭ».
Ранее Sport24 сообщил, что к 30-летнему хавбеку интерес проявили три клуба РПЛ — «Сочи», «Краснодар» и «Ростов».
Дзагоев в этом сезоне сыграл в 15 матчах в РПЛ и Кубке России, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. По окончании сезона у Дзагоева истекает контракт с ЦСКА. В клубе пока не говорят о том, будет ли он продлен.
(Артем Бухаев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю