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В «Сочи» прокомментировали информацию об интересе к Алану Дзагоеву

17:38
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал интерес клуба к 30-летнему полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву.

«Кто вам такое сказал? Я не собираюсь подтверждать информацию, о которой первый раз вообще слышу», — сказал Рубашко «СЭ».

Ранее Sport24 сообщил, что к 30-летнему хавбеку интерес проявили три клуба РПЛ — «Сочи», «Краснодар» и «Ростов».

Дзагоев в этом сезоне сыграл в 15 матчах в РПЛ и Кубке России, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. По окончании сезона у Дзагоева истекает контракт с ЦСКА. В клубе пока не говорят о том, будет ли он продлен.

(Артем Бухаев)

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