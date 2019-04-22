Василий Кикнадзе: "Трансферы - не самоцель для "Локомотива"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе ответил на вопрос об отсутствии приобретений в зимнее трансферное окно.

– Отсутствие трансферов зимой положительно сказалось на команде?

– Надо понимать, что трансферы – не самоцель. Их надо осуществлять, если есть необходимость усиливать ту или иную позицию. Я не видел такой надобности зимой, когда мы обсуждали эту тему. Такое мнение было поддержано, поэтому мы только продлили контракты с несколькими молодыми ребятами (Алексей Миронов, Даниил Куликов и Никита Дорофеев. – Прим. "СЭ"), а также с Антоном Миранчуком. Считаю, что по составу на данный момент мы относимся к лидерам чемпионата, - цитируют Кикнадзе "Известия".

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.