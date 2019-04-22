Василий Кикнадзе: "С Кокориным и Мамаевым не просто перегнули палку, а загнули"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе считает, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев не заслужили столь строгого наказания. Футболисты находятся в СИЗО с 8 октября по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

- С Кокориным и Мамаевым не просто перегнули палку, а загнули, - сказал Кикнадзе в передаче "8-16". - Но раскаяния после приходят когда самому больно становится. А нужно понимать, что людям не надо больно делать.

- А ситуация с Кокориным и Мамаевым повлияла на других футболистов?

- Однозначно задумались, молодым тоже урок. Для меня показательна ситуация с Бариновым. Он бы мог легко в драку полезть, но голова включилась.