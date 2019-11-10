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Василий Кикнадзе: «Локомотив» в игре с «Краснодаром» потерял два очка"

23:02
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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе после матча 16-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1) отметил, что железнодорожники потеряли два очка.

— Потеряли два очка, сегодня обязательно надо было выигрывать, но не сложилось. Нужно лечить футболистов и стараться максимально привлекать молодых к работе, — цитирует Кикнадзе «РИА Новости».

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191110/1560784068.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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