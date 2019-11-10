Василий Кикнадзе: «Локомотив» в игре с «Краснодаром» потерял два очка"

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе после матча 16-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1) отметил, что железнодорожники потеряли два очка.

— Потеряли два очка, сегодня обязательно надо было выигрывать, но не сложилось. Нужно лечить футболистов и стараться максимально привлекать молодых к работе, — цитирует Кикнадзе «РИА Новости».