Василий Кикнадзе: "Ежедневно ведем работу по усилению состава "Локомотива"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе отметил, что клуб ежедневно ведет работу по усилению состава. Он добавил, что игра с "Крыльями Советов" (2:1) получилась для "Локомотива" тяжелой.

– Работа по усилению состава идет каждый день, – цитирует "РИА Новости" Кикнадзе. – Она идет по гораздо большему количеству игроков, чем два-три. Другой вопрос, когда будет результат и какой он будет.

Вчера была уверенность, что победим – может быть, даже легко. Эта уверенность очень быстро рассеялась. Слава богу, что в конце смогли взять ситуацию под контроль. Выиграли за счет характера в первую очередь, а во вторую за счет мастерства", – считает собеседник агентства.

Я бы отметил Гилерме, который дважды спас в невероятных ситуациях команду, и всю четверку, которая нам обеспечила нападение – (Федора) Смолова, (Рифата) Жемалетдинова и братьев (Алексея и Антона) Миранчуков. Отметил бы, конечно, (Дмитрия) Баринова, а также, конечно, я субъективен, но сказал бы, что и Мурило хорошо вошел в игру.