Василий Кикнадзе: "Будущее Тарасова и Фернандеша в "Локо"? Ведутся интенсивные обсуждения"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после матча 29-го тура с "Уралом" (2:2) прокомментировал "СЭ будущее полузащитников команды Мануэла Фернандеша и Дмитрия Тарасова, а также высказался насчет того, возможен ли трансфер Романа Еременко из "Ростова".

Контракты 32-летнего Дмитрия Тарасова и 33-летнего Мануэля Фернандеша истекают 30 июня 2019 года. У полузащитника "Ростова" Романа Еременко, в начале года подписавшего контракт с дончанами, срок договора рассчитан до конца июня 2021 года. Ранее о том, что Еременко хочет видеть в своей команде главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, сообщал комментатор Нобель Арустамян.

– То, что Фернандеш и Тарасов в последнее время сидят на скамейке, означает, что они покинут команду?

– Нет, не скажу. У нас идут достаточно интенсивные обсуждения. Думаю, что сейчас итоговый трансферный комитет… Дело в том, что многие вещи уже вроде бы решены, а игра некоторых игроков заставляет возвращаться к правильности/неправильности обсуждаемых решений. Посмотрим.

– "Переговоры ведутся" – это вы о Фернандеше и Тарасове?

– Не только. Это касается многих футболистов, у которых истекают контракты. По каким-то игрокам есть предложение. Идет интенсивное обсуждение состава на следующий сезон.

– Союз Романа Еременко и "Локомотива" возможен?

– Традиционный ответ: когда что-то подпишем, тут же сообщим.

В текущем сезоне Фернандеш провел 26 игры в различных турнирах и забил 3 гола. На счету Тарасова 13 матчей. Еременко провел 19 матчей и забил 4 гола. (Арман Мкртчян)