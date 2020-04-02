Российский арбитр Василий Казарцев поделился мнением о матче 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» (0:1).

По итогам встречи Александр Анюков, Миодраг Божович и Владимир Федотов получили дисквалификации за потасовку в конце встречи. Наставник самарцев прошел в подтрибунное помещение через центр поля.

— Футбол — это эмоции! — написал Казарцев в Instagram. - Эмоции всех участников: игроков и тренеров на поле, болельщиков на трибунах, зрителей у телеэкранов (да, кстати, и у судей они тоже есть).

Футбол — это эмоции всех видов. Восторг от удавшейся голевой комбинации, досада от упущенного момента, возмущение после грубого действия соперника. Ликование победителя и отчаяние проигравшего...

А помимо этого также негодование, злость, гнев и ярость после решений арбитра. Причем со стороны всех вышеупомянутых участников футбольного действа. И в этом негативе зачастую срабатывает цепная реакция, вовлекающая новые силы в процесс.

На последних минутах матча произошел выплеск таких эмоций. Искрой послужил момент в штрафной площади гостей. Далее споры одной команды, вовлечение игроков другой и массовые разборки с участием всех официальных лиц. В итоге карточки, удаления, штрафы, дальнейшие дисквалификации.

Такое случается... Но опасно было вот что: тренер гостей, уходя после удаления через поле, стал вдруг активно жестикулировать в адрес трибун (благо, что в сторону своих болельщиков). И стало реально страшно, что это невольно послужит сигналом для вышеупомянутой цепной реакции: если бы трибуны выбежали на поле, то...

Что я хочу этим сказать! Каждый из нас (особенно публичный человек) своими действиями, словами и поступками служит личным примером для окружающих! Давайте в сложившейся ныне непростой обстановке, каждый лично и все вместе, проявим сознательность, благоразумие, выдержку и терпение.

И пока #сидимдома, будем думать только о хорошем и говорить друг другу добрые слова! А эмоции... Их сейчас не хватает!