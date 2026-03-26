ВАР работают против «Спартака» и махачкалинцев. Больше всего вмешательств в пользу «Оренбурга»

В матчах 22 туров чемпионата России-2025/26 произошло 119 вмешательств видеоассистентов в действия судей. В 111 случаях первоначальные решения судейских бригад изменялись.

Чаще всего это происходило в играх с участием «Спартака», «Акрона» и «Ростова» — по 20 раз. Больше всего от изменения вердиктов арбитров страдали красно-белые (в 13 случаях), махачкалинское «Динамо», «Ростов» и «Локомотив» (по 10), при этом у команды из Дагестана самый худший баланс.