Семак: «К матчу с «Крыльями Советов» ждем Педро уже в строю»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил о состоянии нападающего Педро, который продолжает восстанавливаться после травмы.

«По Педро: процесс идет, и пока он не готов участвовать в занятиях в общей группе. Но к матчу чемпионата ждем его уже в строю», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

20-летний бразилец в сезоне-2025/26 в 27 матчах забил три гола и отдал три результативные передачи. Он пропустил матч 22-го тура РПЛ против «Динамо» (3:1) из-за травмы.

4 апреля «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» в матче чемпионата России.

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