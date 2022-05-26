Паоло Ваноли ответил на вопрос о давлении в Италии из-за решения остаться в России

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» сообщил, что на него не оказывалось давления в Италии из-за решения остаться в России.

«Нет, давления я не испытывал. Верю в свои убеждения и стараюсь им следовать. В те дни я постоянно был на связи с итальянским послом. Он успокаивал меня и тренерский штаб, говоря, чтобы мы спокойно работали. Что мы и делаем», — сказал Ваноли «СЭ».

49-летний Ваноли стал тренером красно-белых в декабре 2021 года. Под его руководством команда стала 10-й в Тинькофф РПЛ.