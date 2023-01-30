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Сегодня, 20:28

Агент Мотиба отреагировал на новость об интересе ЦСКА к нападающему

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент нападающего «Страсбура» Лебо Мотиба Мохамед Джите в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе ЦСКА к игроку.

«У меня нет информации об интересе ЦСКА к Мотиба», — сказал Джите «СЭ».

Мотиба принял участие в 10 матчах «Страсбура» в лиге 1 в нынешнем сезоне и забил два гола.

Контракт 27-летнего игрока с французским клубом рассчитан до 2024 года. Его стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.

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