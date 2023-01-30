Агент Мотиба отреагировал на новость об интересе ЦСКА к нападающему
Агент нападающего «Страсбура» Лебо Мотиба Мохамед Джите в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе ЦСКА к игроку.
«У меня нет информации об интересе ЦСКА к Мотиба», — сказал Джите «СЭ».
Мотиба принял участие в 10 матчах «Страсбура» в лиге 1 в нынешнем сезоне и забил два гола.
Контракт 27-летнего игрока с французским клубом рассчитан до 2024 года. Его стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.
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|
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|32-23
|35
|
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|29
|
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|
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|
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|3
|4
|10
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|13
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|17
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|16-36
|12
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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|
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Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
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Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Локомотив
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|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
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|16
|1
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