В ЦСКА планируют делать ставку на воспитанников

Исполнительный директор ЦСКА Савва Шипов рассказал о работе клуба с воспитанниками.

«Ставка на своих воспитанников — большая гордость для ЦСКА. Когда ты видишь на поле наших выпускников академии, которые показывают такие результаты, то это повод для гордости для нас и радость для наших болельщиков. Мы будем делать все, чтобы такие таланты у нас развивались», — цитирует Шипова ТАСС.

После 7 туров ЦСКА с 15 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В 8-м туре команда Фабио Челестини на выезде сыграет с «Ростовом». Матч пройдет 14 сентября.

Также армейцы после 3 матчей с 7 очками лидируют в группе D Пути РПЛ FONBET Кубка России.